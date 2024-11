Wiemcorobić – rusza kampania społeczna poświęcona ochronie dzieci przed zagrożeniami online

#wiemcorobić: Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka w cyfrowym świecie?

Kampania #wiemcorobić to szeroko zakrojona inicjatywa, której zadaniem jest zarówno edukacja, jak i praktyczne wsparcie dzieci, rodziców oraz nauczycieli w radzeniu sobie z zagrożeniami w internecie.

„Naszym celem jest zwiększenie społecznej świadomości o zjawiskach takich jak child grooming i sextortion oraz wykształcenie nawyków i reakcji pozwalających chronić się przed tymi niebezpieczeństwami. Zależy nam, aby każde dziecko, które doświadczyło przemocy online, zamiast odpowiadać sprawcy, czym prędzej zgłosiło zdarzenie właściwym instytucjom oraz aby nie wstydziło się, ani nie obawiało oceny czy odrzucenia ze strony dorosłych, którzy powinni je wspierać” – mówi Marta Kwiatek z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, koordynatorka Telefonu i czatu zaufania dla dzieci i młodzieży 800119119.pl.

Zmniejszenie stygmatyzacji ofiar oraz zachęcanie młodzieży do zgłaszania przestępstw to podstawowe założenia kampanii. Kampania skierowana jest również do dorosłych – rodziców i nauczycieli, którym dostarczy narzędzi, aby mogli skuteczniej wspierać dzieci i młodzież w obliczu zagrożeń.

„Na stronie internetowej wiemcorobic.pl już można znaleźć spot wideo i materiały informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, dotyczące ścieżki postępowania w przypadku zetknięcia się z groomerem lub szantażystą. Dostępny jest też specjalny formularz, przez który można zgłosić takie przestępstwo oraz informacje, gdzie szukać wsparcia psychologicznego. Nauczyciele zyskają wkrótce dostęp do scenariuszy lekcji przygotowanych przez ekspertów oraz do narzędzi, które pozwolą im rozpoznawać sygnały zagrożeń i reagować na potrzeby uczniów w trudnych sytuacjach. Zależy nam na zbudowaniu świadomości i zapewnieniu konkretnego wsparcia, aby wszyscy odbiorcy – dzieci, ich rodzice i nauczyciele – czuli, że wiedzą, co mogą zrobić w obliczu zetknięcia się z niebezpieczeństwem ze świata online” – dodaje Marta Kwiatek.

SPOT: Child grooming i sextortion - dowiedz się, co robić!





Czym dokładnie jest child grooming?

Child grooming to proces psychologicznej manipulacji, w której sprawcy powoli zdobywają zaufanie dziecka, by zbliżyć się do niego z zamiarem wykorzystania seksualnego. W ramach kampanii powstały m.in. materiały edukacyjne, które pomogą dziecku nauczyć się rozpoznawać niepokojące sygnały, np. gdy osoba po drugiej stronie ekranu:

izoluje dziecko od bliskich lub próbuje kreować z nim „sekrety”,

wykazuje podejrzanie dużą uwagę i sympatię wobec dziecka,

prosi o nagie zdjęcia lub proponuje spotkanie w realu,

przesyła własne roznegliżowane zdjęcia lub inne materiały pornograficzne.

Ekspertka kampanii, psychoterapeutka Julia Norman, podkreśla: „Nie wszystkie dzieci potrafią wyczuć, kiedy przekraczane są ich granice, wiele z nich ma też trudności z asertywną obroną swoich granic. Grooming to proces subtelny, jednocześnie bardzo niebezpieczny, dlatego tak ważne jest, by młodzi ludzie wiedzieli, jak się przed nim chronić i aby nie bali się zgłaszać swoich wątpliwości”.

Sextortion – wyrafinowany podstęp

Drugim kluczowym zagadnieniem kampanii jest sextortion – przestępstwo polegające na szantażowaniu ofiary groźbą upublicznienia intymnych zdjęć lub filmów w celu wymuszenia korzyści finansowych. Sprawcy na ogół wykorzystują manipulację i podstęp, aby nakłonić swoje ofiary do udostępnienia kompromitujących materiałów.

„Dzieci często wchodzą w te relacje w poszukiwaniu akceptacji i bliskości, ale gdy sprawca zaczyna je szantażować, czują się winne i przestraszone. Ważne jest, by wiedziały, że mają prawo do wsparcia i że istnieją konkretne kroki, które mogą podjąć w celu interwencji. Interwencja to zbieranie dowodów, rozmowa z rodzicami, psychologiem szkolnym, telefonem zaufania lub zgłoszenie sprawy na policji” – mówi Magda Mroziewicz, psycholożka szkolna i konsultantka Telefonu i czatu zaufania dla dzieci i młodzieży 800119119.pl, jedna z ekspertek kampanii.

Eksperci wspierają kampanię #wiemcorobić

Kampania #wiemcorobić realizowana jest przy wsparciu szerokiego grona specjalistów, w tym sędzi, psychoterapeuty, psychologa, pedagoga seksualnego, psychiatry dziecięcego oraz przedstawicieli policji. Eksperci zapewnili wsparcie merytoryczne, które umożliwiło stworzenie materiałów edukacyjnych odpowiadających na realne potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych w obszarze internetowych zagrożeń. Honorowy patronat nad kampanią objął Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka oraz Komendant Główny Policji, a realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu firmy Pepco.

„Cieszymy się, że możemy być częścią tak ważnej inicjatywy, która zwiększa bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników internetu i wspiera ich świadomy rozwój w cyfrowym świecie. Jako firma od lat działająca na rzecz dobrostanu rodzin i dzieci, wierzymy, że edukacja o zagrożeniach internetowych oraz dostarczanie konkretnych narzędzi ochrony są niezbędne w obliczu wyzwań, które stawia nam dzisiejsza rzeczywistość. Dlatego z dumą wspieramy tę kampanię, aby najmłodsi mogli korzystać z zasobów internetu w sposób bezpieczny i świadomy” – mówi Kasia Wilczewska, Head of Corporate Communication Pepco.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i materiały przygotowane w ramach kampanii

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, organizacja non-profit działająca od 1919 roku, od lat angażuje się w działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, promując wartościowe treści edukacyjne oraz wspierające rozwój młodego pokolenia choćby przez takie programy jak „Cyfrolatki”, realizowany również dzięki wsparciu firmy Pepco.

W ramach kolejnego etapu kampanii #wiemcorobić zostaną udostępnione dodatkowe materiały skierowane do nauczycieli, w tym scenariusze lekcji i film edukacyjny. Zainteresowani będą mieli okazję również wziąć udział w webinarze. Informacje na ten temat będą udostępniane na stronie internetowej kampanii wiemcorobic.pl oraz w mediach społecznościowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny.