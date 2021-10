MediaMarkt dla podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Z okazji zakończenia dobroczynnej akcji MediaMarkt, która umożliwiła klientom tej sieci przekazanie przy każdym zakupie do 10 zł dla TPD, w zamian za wykonanie prostego sportowego zadania, przedstawiciele marki, Wojciech Wieroński, Dyrektor Zarządzający ds. Finansów oraz Wioletta Batóg, Rzecznik prasowa, odwiedzili Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w jednej z jego 300 placówek wsparcia dziennego w kraju.

Wspólnie z dziećmi wykonali sportowe zadanie MedaMarkt, 10 przysiadów, a następnie przekazali symboliczny czek dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, opiewający na 100 000 złotych.

Środki te powędrują do oddziałów TPD w kraju, gdzie pomogą zapewnić podopiecznym warunki do nauki i zabawy w placówkach wsparcia dziennego, do których na co dzień uczęszczają.

TPD wręczyło Panu Wojciechowi Wierońskiemu Odznakę Specjalną „Przyjaciel Dziecka” w uznaniu za dostrzeżenie potrzeb oraz potencjału dzieci oraz zaangażowanie MediaMarkt w tak pomysłową i społecznie pożyteczną akcję.