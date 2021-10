19 nowych ognisk i świetlic TPD w programie

Blisko 600 000 posiłków dla podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Minęło właśnie 5 lat, od kiedy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci dołączyło jako jeden z głównych partnerów do programu „Żółty Talerz”, który tworzy i rozwija Kulczyk Foundation. Celem jest edukacja oraz nabycie przez najmłodszych zdrowych nawyków żywieniowych. W tym roku szkolnym aż 112 ognisk i świetlic TPD uczestniczy w programie. Oznacza to ok. 2300 dzieci, które każdego dnia zjedzą zdrowy posiłek, mający wspierać ich rozwój, dając siłę do nauki i zabawy.