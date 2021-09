Ruszyła akcja MediaMarkt „Pomaganie jest cool. Kupując, pomagasz!”

Po raz kolejny MediaMarkt wspiera uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. W akcji „Pomaganie jest cool. Kupując, pomagasz!” może wziąć udział każdy, kto w dniach 15 września – 15 października br. zrobi zakupy w jednym ze sklepów stacjonarnych sieci za min. 100 zł i zrealizuje wyzwanie 10 przysiadów. Za każde wykonane zadanie MediaMarkt przekaże 10 zł na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zebrane fundusze pomogą wyposażyć w nowoczesną elektronikę placówki TPD wspierające dzieci w całej Polsce.

Naszym celem jest wzbogacanie i ułatwianie życia poprzez nieograniczone możliwości, jakie dają nowoczesne technologie. Jako firma odpowiedzialna społecznie włączamy się w liczne inicjatywy, które mają na celu zarówno pomoc potrzebującym, jak również wyrównanie szans edukacyjnych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele placówek oświatowo-wychowawczych boryka się z różnymi ograniczeniami w zakresie wyposażenia w sprzęty elektroniczne, dlatego ponownie chcemy wesprzeć uczniów, tym razem podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Do tego wyjątkowego projektu zapraszamy naszych klientów, którzy mają realny wpływ na wartość przekazanego wsparcia i jestem przekonany, że również wielkie serce - mówi Alpay Güner, prezes MediaMarktSaturn Polska.

Uczestnicy akcji, którzy podejmą wyzwanie, otrzymają sportowe nagrody od partnerów akcji. Jedną z nich jest półroczny abonament do najzdrowszej aplikacji dla dzieci i młodzieży FiTKiDDO, w której najmłodsi zdobywają punkty za wykonanie zadań w formie ćwiczeń i uczą się zdrowych nawyków. Każdy posiadacz paragonu od 100 zł dostanie także kody rabatowe na zakupy odzieży oraz sprzętu sportowego i turystycznego w sklepie INTERSPORT. Dzięki temu uczestnicy akcji będą mogli jeszcze lepiej praktykować aktywności fizyczne.

Najważniejszą nagrodą jest fakt, że każde wykonane zadanie to 10 zł na niezbędny sprzęt dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i ich podopiecznych. Jako jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce Towarzystwo prowadzi świetlice środowiskowe na terenie całego kraju, gdzie najmłodsi, szczególnie z potrzebujących rodzin, otrzymują niezbędne wsparcie.

Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich dzieci i nastolatków, którzy tego potrzebują. Początek nowego roku szkolnego to zawsze wyjątkowy czas zarówno dla nas, jak i naszych podopiecznych. Niepewność związana z pandemią sprawia, że musimy być przygotowani na wszystko, a każde wsparcie jest dla nas na wagę złota. Z tego powodu zachęcamy wszystkich do podjęcia wyzwania MediaMarkt i dołożenia cegiełki do naszej misji – podkreśla Wiesław Kołak Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Potrzeby ponad 300 placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci są ogromne. Potrzebny jest nie tylko sprzęt dla dzieci, ale także urządzania do obsługi zajęć zdalnych w placówkach opieki dziennej w całej Polsce.