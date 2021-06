1 czerwca w Elblągu uruchomione zostało wsparcie dla mieszkańców, którzy zmagają się z uzależnieniem lub ten problem dotknął ich bliskich. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu we współpracy z Gminą Miasta Elbląg utworzyło punkt, w którym można porozmawiać z psychologiem, pedagogiem, terapeutą uzależnień, psychiatrą lub prawnikiem. Pomoc świadczona jest bezpłatnie i obejmuje konsultacje indywidualne, terapię grupową dorosłych oraz warsztaty edukacyjne i profilaktyczne dla młodzieży.

Projekt potrwa do końca listopada tego roku. Na spotkanie ze specjalistą można umówić się telefonicznie, dzwoniąc do biura Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Elblągu pod nr 55 233 82 10, wysyłając maila na adres tpdzo@o2.pl lub osobiście w Elblągu przy ul. 1 Maja 37 w godzinach pracy biura TPD (poniedziałek-piątek od 07.30 do 15.00).